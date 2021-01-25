شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يغلق مدخل قرية عراق بورين بالسواتر الترابية

نابلس: الاحتلال يغلق مدخل قرية عراق بورين بالسواتر الترابية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدخل قرية عراق بورين جنوب نابلس بالسواتر الترابية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت عراق بورين ترافقها جرافة عسكرية، وسط إطلاق للرصاص، والغاز المسيل للدموع، حيث اندلعت على إثرها مواجهات في المنطقة، مشيرا إلى أن الاحتلال أغلق مدخل القرية بالسواتر الترابية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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