لجنة الانتخابات تطلع البرلمان الأوروبي على استعداداتها لعقد الانتخابات الفلسطينية





كما تطرق رئيس لجنة الانتخابات إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأطلع حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، رئيس وأعضاء وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، على استعدادات اللجنة لعقد الانتخابات الفلسطينية 2021.واستعرض ناصر، أمام الوفد ورئيسه مانو بينيدا، خلال لقاء عبر تقنية "زوم"، اليوم الاثنين، آخر تطورات ملف الانتخابات العامة منذ إصدار الرئيس للمراسيم التي حددت مواعيد الانتخابات، والترتيبات التي تجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى الدعوة الرسمية التي وجهتها لجنة الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي لإرسال بعثة رقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021، مؤكدا دور الاتحاد والبرلمان الأوروبي كشريك للجنة الانتخابات على مدار السنوات السابقة.