جنين: قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية لصانور وموقع "ترسلة" وسط اندلاع مواجهات

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المنطقة الجنوبية لبلدة صانور، وموقع "ترسلة" جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات.



وذكر أمين سر فتح في بلدة جبع رازي غنام، أن مواجهات اندلعت قرب "ترسلة"، أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: صانور، ومسلية، والجديدة، وميثلون جنوب جنين.