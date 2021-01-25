جمعية المستهلك والسياسات العامة ينظمان لقاءً مع مؤسسات أهلية بشأن الانتخابات













رام الله - دنيا الوطنعقدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ومعهد السياسات العامة اجتماعاً، حول الانتخابات، بحضور ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي في المحافظة.وعلى إثر النقاش الذي دار في الاجتماع تم التأكد على ضرورة حث الناس على التسجيل للانتخابات وتحديث السجل الانتخابي حرصا على ضمان مشاركة الكل الفلسطيني لأن ممارسة الحق الانتخابي ضمان العملية الديمقراطية.كما أكد النقاش على ضرورة التعامل مع العملية الانتخابية بروح الإيجابية بعيدا عن سلبيات الماضي والتعامل مع العزوف الذي يعتبر ممارسة سلبية.كما تم التأكيد على أهمية البرنامج الانتخابي بشقه السياسي مهم جدا "لأننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني وما زلنا تحت الاحتلال لكن مهم جدا ايضا البرنامج الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية والبيئة والصحة".وشدد النقاش على ضمان دورية الانتخابات والاستفادة من نتائج التشريعي كمؤشر للانتخابات الرئاسية، وضرورة معالجة العزوف عن الانتخابات عبر برامج توعية مجتمعية لضمان أوسع مشاركة خصوصا بعد انقطاع استمر 15 عاما، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل محكمة الانتخابات.