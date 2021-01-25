غنيم يبحث مع السفير الياباني سير العمل بالمشاريع الممولة من الحكومة اليابانية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم، في مكتبه اليوم السفير الياباني لدى دولة فلسطين ماجوشي ماسايوكي لبحث تطورات العمل في المشاريع الجاري تنفيذها بدعم من الحكومة اليابانية وآفاق التعاون في مشاريع استراتيجية مستقبلية تتواءم وخطة سلطة المياه التطويرية.



وبحث اللقاء بدايةً المشاريع المائية الممولة من الحكومة اليابانية والجاري العمل على تنفيذها في منطقتي الأغوار وجنين، بهدف تحسين الوضع المائي وتوفير خدمة أفضل للمياه في المنطقة، وتم مناقشة اخر المستجدات المتعلقة بتزويد المنطقة الصناعية في أريحا بالمياه.



كما تطرق النقاش الى الوضع المائي في منطقة جنين واولويات الاحتياجات المائية، حيث أكد غنيم على أهمية استمرار الدعم الذي تقوم به مؤسسة جايكا لدائرة المياه في بلدية جنين بما يخدم رفع الكفاءات وتحسين الاستدامة المالية وتقليل الفاقد في الشبكة، مشيرا الى أهمية تطوير البنية التحتية في مدينة جنين بالتوازي مع دعم التطوير المؤسساتي وانشاء المرافق بناء على ما أعدته سلطة المياه بناء على الخطط التطويرية.



كما أطلع غنيم ضيفه خلال اللقاء على خطة إصلاح قطاع المياه الهادفة إلى إنشاء مؤسسات قوية قادرة على الاستمرار وتحمل مسؤولياتها، من أجل تجاوز الواقع الصعب لمزودي الخدمات وفق آليات تضمن تسريع الحصول على خدمات عادلة وعالية الجودة.



وفي ختام اللقاء ثمن رئيس سلطة المياه دعم الحكومة اليابانية لقطاع المياه الفلسطيني، مؤكداً على أهمية تعزيز هذا التعاون وتوسيع مجالاته.