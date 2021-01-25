"العربية الفلسطينية" تبحث استعداداتها لخوض الانتخابات





وأضح بأن الفلسطينيين هذه المرة سيشاركون في التصويت من أجل تغيير الواقع الذي سببه الانقسام الفلسطيني، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لإنجاح الانتخابات، و حث الرفاق و الرفيقات على الإسراع بالتسجيل عبر رابط لجنة الانتخابات المركزية الكترونيا.



بدوره محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة الوسطى، أكد أن الجبهة بقيادتها و كوادرها و رفاقها بالمحافظة على أهبة الاستعداد لخوض الانتخابات، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته لتكيف العمل من أجل تهيئة الأجواء للمشاركة الفاعلة، مشيدا بالعمل التنظيمي بالمحافظة.



وفي اتصال هاتفي، حض اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبهة، الرفاق و الرفيقات على العمل الدؤوب استعدادا للانتخابات، معربا عن ثقته فيهم كافة.



من جهته، شدد الصحفي رامي فرج الله، مسؤول الإعلام بالمحافظة على دور الإعلام في إنجاح أي عمل، مؤكدا أن الإعلام الجبهوي يرافق العمل التنظيمي، داعيا إلى أن يكون للإعلام التنظيمي دور في الرقابة على الانتخابات، حاثا الرفاق والرفيقات على المشاركة، لافتا إلى أنه وضع خطة لتطوير وتفعيل دور الإعلام الجبهوي بالمحافظة الوسطى.



الجدير ذكره ، أن قيادة الوسطى للجبهة العربية الفلسطينية صباح اليوم اجتمعت بحضور جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية، وأمين سر ساحة غزة، إياد أبو حامدة، عضو قيادة ساحة، و تغريد المدلل، أمين سر اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، بمقر الجبهة بالمحافظة.













رام الله - دنيا الوطنبحت قيادة الوسطى للجبهة العربية الفلسطينية سبل تعزيز نجاح الانتخابات الفلسطينية، واستعداداتها لخوضها، مؤكدة أنها حريصة على خوض غمار الانتخابات،مبينة أن فلسطين ستشهد عرسا ديمقراطيا لم يسبق له مثيل بعد 14 سنوات عجاف من الانقسام المرير.وقال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة:" الانتخابات الفلسطينية مدخل لاستعادة وحدة الشعب و الوطن و القضية"، مبيناً بأن هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها نظرا أنها تأتي بعد انقسام دام 14 عشرة سنة.