بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تدفع أكثر من مليوني شيكل لحماية عقارات باب الخليل





وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقددسية أنها لن توفر جهداً أو مالاً في الدفاع عن عقارات باب الخليل التي تمثل البوابة التاريخية لمسرى حجاج الأراضي المقدسة الى كنيسة القيامة وباقي الأماكن المقدسة في مدينة القدس.



كما شددت البطريركية في بيان لها صدر اليوم، بأن حماية العقارات والمقدسات يحتاج إلى ثبات وصمود وموارد مالية كبيرة وهو الأمر الذي تعمل بطريركية القدس على تحقيقه بهدف الحفاظ على الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة مؤكدة على أنها ستواصلالجهد القانوني والسياسي المحلي والدولي لحماية عقاراتها ومقدساتها.



رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتعليمات البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، أودعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية صباح اليوم مبلغ مليونين و100 ألف شيكل في المحكمة المركزية الاسرائيلية، وذلك بدل كامل إيجارات فندق الامبيريال لحمايته في حال قررت المحكمة في قضية صفقة باب الخليل المشبوهة لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية.واعتبرت بطريركية القدس، بأن هذا الإيداع هو إجراء استباقي ووقائي هدفه ضحد أي ادعاء من قبل المستوطنين ضد المستأجريين المحميين من عائلة الدجاني المقدسية.