الشرطة: إنتربول فلسطين ينجز قضيتي ابتزاز الكتروني



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناءً على شكاوى منفصلة تقدم بها مواطنين إثنين من محافظة جنين لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة مفادهما تعرضهما لابتزاز الكتروني وقيام مجهولٍ بابتزاز كل منهما مالياً وتهديدهما بنشر صور وفيديوهات لكل منهما عبر (واتسآب).



وبالبحث والتحري الالكتروني من قبل دائرة الجرائم الإلكترونية في شرطة المحافظة تم تحديد هوية ومكان سكن المشتبه بهما وهما من سكان إحدى الدول العربية.



وأضافت الشرطة: بأن انتربول فلسطين قام بمخاطبة شعبة إتصال الدول العربية التي يسكن بها المشتبه بهما وتزويدها بمعلومات عنهما وجاء الرد من شعبة الإتصال أنه تم القبض على المشتبه بهما وتقديمهما للعدالة أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنأنجز المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية (الإنتربول ) بالتعاون مع دائرة الجرائم الإلكترونية، قضيتي ابتزاز الكتروني تعرض لهما مواطنيْن من محافظة جنين.