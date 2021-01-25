جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تطالب القيادة بخطوات فعلية لحل ملفات غزة العالقة

اجتماع للقيادة الفلسطينية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين توجيهات الرئيس محمود عباس لإنهاء مشاكل غزة وترسيخ الوحدة الفلسطينية.



وطالب الحايك في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، القيادة الفلسطينية بخطوات فعلية لحل ملفات غزة العالقة بما يحقق أمال أكثر من مليوني فلسطيني في العيش الكريم كباقي سكان العالم.



وأكد الحايك جاهزية القطاع الخاص لتقديم تصور حقيقي عن مشاكل غزة الانسانية والاقتصادية، والخطوات اللازمة لحلها، بما يحافظ على ما تبقى من اقتصاد غزة، ويقوده للانطلاق من جديد.



وشدد الحايك على ضرورة توحيد السياسات والقوانين والقرارات الاقتصادية بين غزة والضفة، وإنهاء مشاكل الفقر والبطالة والانعدام الغذائي، وتعويض المنشآت الاقتصادية والمصانع عن خسائرها، مشيراً أن هناك أكثر من 250 الف عامل عاطل عن العمل، و180 الف خريج بدون وظائف، ونحو مليون شخص يعتمدون على المساعدات الانسانية.



وطالب بضرورة الضغط على الجانب الاسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاعات الاقتصادية من ممارسة نشاطاتها دون إعاقة.