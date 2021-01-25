حنا ناصر يطلع البرلمان الأوروبي على الاستعدادات لعقد الانتخابات الفلسطينية





كما تطرق رئيس لجنة الانتخابات إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطناطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د.حنا ناصر اليوم الإثنين عبر تقنية "زووم" رئيس وأعضاء وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، على استعدادات اللجنة لعقد الانتخابات الفلسطينية 2021.وأطلع د.ناصر خلال اللقاء الوفد ورئيسه السيد مانو بينيدا، على آخر تطورات ملف الانتخابات العامة منذ إصدار الرئيس للمراسيم التي حددت مواعيد الانتخابات، واستعرض الترتيبات التي تجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية.وأشار إلى الدعوة الرسمية التي وجهتها لجنة الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي لإرسال بعثة رقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021، مؤكداً على دور الاتحاد والبرلمان الأوروبي كشريك للجنة الانتخابات على مدار السنوات السابقة.