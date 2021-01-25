شؤون فلسطينية

"العمل" بغزة: صندوق وقفة عز لم يستفد منه القطاع وكان بصبغة تنظيمية

"العمل" بغزة: صندوق وقفة عز لم يستفد منه القطاع وكان بصبغة تنظيمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس وحدة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة العمل، بغزة، محمد المجدلاوي، بأن فئة العمال في القطاع تضررت بشكل كبير في ظل الحصار المطبق على القطاع، والانقسام الفلسطيني، وأخيراً انتشار فيروس (كورونا).

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن هذه الأمور الثلاثة، أدت لما يشبه الشلل في عجلة الإنتاج.

وقال المجدلاوي: نسعى بقدر الإمكان، بما هو متوفر لدينا لإنصاف طرفي الإنتاج، العمال وصاحب العمل، ونحن لا نستطيع أن نلزم صاحب العمل بدفع إيجار معين في ظل هذه الظروف، لكننا نتوجه إليهم بالنصائح بعدم تسريح العمال واعتماد نظام الشفتات.

وشدد على أن الطريقة التي أدير بها ملف وقفة عز تحتاج إلى مراجعة، وغزة لم تستفد شيئا من وقفة عز ولم يكن هناك جسم رسمي لمتابعة آلية الصرف، لذلك لا نعرف من استفاد وعلى أي أساس استفاد وما هي معايير اختيار المستفيدين، ويبدو أن صرف
"وقفة عز" كان بصبغة تنظيمية.

وقال المجدلاوي: إن جهاز الإحصاء الفلسطيني في أحدث تقاريره بين أن متوسط دخل العامل في الضفة 1100 شيكل وفي غزة 730ش، وهذا يدق ناقوس الخطر ومؤشر على أن عمال غزة هم أهل المعاناة الكبيرة، ونطالب أن يتم توزيع وقفة عز عبر أجسام رسمية وقائمة وبطريقة شفافة.

وقال: إن وزارة العمل ومن خلال طواقمها العاملة تقوم بالتفتيش والمتابعة لظروف وبيئة العمل وهل العامل في أمان وخاصة في ظل تفشي فيروس (كورونا).

وأضاف المجدلاوي: بأنه يوجد في الوزارة قسم الإدارة العاملة لعلاقات العمل ومطعلى رأس أولوياتها وصميم عملها إنصاف العامل، ويأتي العديد من العمال ويتم حل اشكالياتهم وإنصافهم.

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