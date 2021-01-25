شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يوجه دعوة للاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن الانتخابات

المجلس الوطني يوجه دعوة للاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن الانتخابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، دعوات لعدد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية؛ للمشاركة في الرقابة على الانتخابات العامة الفلسطينية للمجلس التشريعي، ومنصب رئيس دولة فلسطين، واستكمال انتخابات المجلس الوطني برلمان الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، خلال الأشهر القادمة.

ودعا الزعنون في رسائل منفصلة وجهها إلى رؤساء برلمانات وطنية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء جمعيات واتحادات برلمانية إسلامية وآسيوية وأوروبية وإفريقية ولاتينية، للإسهام والإشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين، وتقديم كافة أشكال دعم احتياجاتها العملية، لإنجاح المسار الديمقراطي، ليتمكن أبناء الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليهم في مؤسساتهم الوطنية بكل شفافية ونزاهة.

وأشار الزعنون في رسائلة إلى أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أصدر مرسوماً رئاسياً بتاريخ 15/1/2021، حدد بموجبه تواريخ إجراء الانتخابات العامة، انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22/5/2021، وانتخابات منصب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/7/2021، واستكمال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 31/8/2021.

وحث الزعنون رؤساء تلك الاتحادات والبرلمانات ممارسة الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإزالة العراقيل أمام إجراء هذه الانتخابات، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات الفلسطينية خلال الأعوام: 1996، 2005 و2006، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

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