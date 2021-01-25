شؤون فلسطينية

أبو النجا يشيد بمبادرة العشائر والوجهاء والمخاتير بدعم مرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات

أبو النجا يشيد بمبادرة العشائر والوجهاء والمخاتير بدعم مرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الوزير إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، بمبادرة عشائر ووجهاء ومخاتير المحافظات الجنوبية، بدعم مرسوم الرئيس محمود عباس، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

جاء ذلك، خلال كلمته في الاجتماع، الذي عقدته العشائر صباح الاثنين في ديوان الدحدوح، بمحافظة غزة، بحضور اللواء صلاح أبو وردة، محافظ شمال غزة، والدكتور علي النجار، عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين، ومشاركة مختلف العشائر والعائلات في المحافظات الجنوبية.

وقال أبو النجا: إن هذا الاجتماع، يؤكد التفاف العشائر والعائلات الفلسطينية، حول قيادتنا الشرعية ممثلة بالرئيس.

وأضاف محافظ غزة: "‘إننا مطالبون جميعاً بإنجاح الانتخابات التي من شأنها تجديد الحياة الديمقراطية لدينا، خاصة في ظل ما نتعرض له من مؤامرات كبيرة، تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية".

وتخلل الاجتماع، كلمات للوجهاء والمخاتير الحاج محمد أبو قايدة، والاستاذ سيف أبو رمضان، وعطية الدحدوح، وممثلي العشائر والعائلات في كافة المحافظات الجنوبية، والذين أكدوا في بيانهم الختامي، على وقوفهم مع الرئيس في خندق واحد؛ لعقد هذه الانتخابات، تنفيذاً للمرسوم الرئاسي من اجل توحيد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام والانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة، وتكريس الديمقراطية.














أخبار ذات صلة

الشرطة: إنتربول فلسطين ينجز قضيتي ابتزاز الكتروني

الشرطة: إنتربول فلسطين ينجز قضيتي ابتزاز الكتروني

سلطة النقد تعلن عن توفر السيولة النقدية بعملة الدينار الأردني بالسوق المحلي​

سلطة النقد تعلن عن توفر السيولة النقدية بعملة الدينار الأردني بالسوق المحلي​

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تطالب القيادة بخطوات فعلية لحل ملفات غزة العالقة

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تطالب القيادة بخطوات فعلية لحل ملفات غزة العالقة

حنا ناصر يطلع البرلمان الأوروبي على الاستعدادات لعقد الانتخابات الفلسطينية

حنا ناصر يطلع البرلمان الأوروبي على الاستعدادات لعقد الانتخابات الفلسطينية

&#34;العمل&#34; بغزة: صندوق وقفة عز لم يستفد منه القطاع وكان بصبغة تنظيمية

"العمل" بغزة: صندوق وقفة عز لم يستفد منه القطاع وكان بصبغة تنظيمية

المجلس الوطني يوجه دعوة للاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن الانتخابات

المجلس الوطني يوجه دعوة للاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن الانتخابات

الاتحادات الشعبية والنقابات ترفض المساس بتمثيلها في المجلس الوطني الفلسطيني

الاتحادات الشعبية والنقابات ترفض المساس بتمثيلها في المجلس الوطني الفلسطيني

جنين: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تطالب القيادة بخطوات فعلية لحل ملفات غزة العالقة

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تطالب القيادة بخطوات فعلية لحل ملفات غزة العالقة

حنا ناصر يطلع البرلمان الأوروبي على الاستعدادات لعقد الانتخابات الفلسطينية

حنا ناصر يطلع البرلمان الأوروبي على الاستعدادات لعقد الانتخابات الفلسطينية

الاتحادات الشعبية والنقابات ترفض المساس بتمثيلها في المجلس الوطني الفلسطيني

الاتحادات الشعبية والنقابات ترفض المساس بتمثيلها في المجلس الوطني الفلسطيني

جنين: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

أبو النجا يشيد بمبادرة العشائر والوجهاء والمخاتير بدعم مرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات

أبو النجا يشيد بمبادرة العشائر والوجهاء والمخاتير بدعم مرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات

قوى رام الله والبيرة تقر عدداً من الفعاليات تضامناً مع الأسرى

قوى رام الله والبيرة تقر عدداً من الفعاليات تضامناً مع الأسرى

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام شرق بيت لحم

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في رام الله

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في رام الله

منوعات

لبلبة &#34;أحضان عادل إمام منعتني الزواج من شخص أحبّني جدًا&#34;

لبلبة "أحضان عادل إمام منعتني الزواج من شخص أحبّني جدًا"

&#34;الأبوة مش سوشيال ميديا&#34;.. طليقة خالد عليش تفضحه على الملأ

"الأبوة مش سوشيال ميديا".. طليقة خالد عليش تفضحه على الملأ

شاهد: جومانا مراد&#34; افتعلت الأزمات مع زوجي عشان ميكونش اسمي مطلقة&#34;

شاهد: جومانا مراد" افتعلت الأزمات مع زوجي عشان ميكونش اسمي مطلقة"

هل تزوجت سعاد حسني بعبد الحليم حافظ ؟

هل تزوجت سعاد حسني بعبد الحليم حافظ ؟

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: تامر حسني &#34;طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك&#34;

شاهد: تامر حسني "طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك"

شاهد: حكيم &#34;والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا&#34;

شاهد: حكيم "والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا"

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف &#34;يا مغني المطاعم&#34;

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف "يا مغني المطاعم"

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

عربي

قطر: تسجيل 277 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطر: تسجيل 277 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البحرين تقر لقاح &#34;أوكسفورد-أسترا زينيكا&#34; للاستخدام الطارئ

البحرين تقر لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" للاستخدام الطارئ

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها

تونس: مطالبات بسحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان

تونس: مطالبات بسحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان