أبو النجا يشيد بمبادرة العشائر والوجهاء والمخاتير بدعم مرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأشاد الوزير إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، بمبادرة عشائر ووجهاء ومخاتير المحافظات الجنوبية، بدعم مرسوم الرئيس محمود عباس، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.جاء ذلك، خلال كلمته في الاجتماع، الذي عقدته العشائر صباح الاثنين في ديوان الدحدوح، بمحافظة غزة، بحضور اللواء صلاح أبو وردة، محافظ شمال غزة، والدكتور علي النجار، عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين، ومشاركة مختلف العشائر والعائلات في المحافظات الجنوبية.وقال أبو النجا: إن هذا الاجتماع، يؤكد التفاف العشائر والعائلات الفلسطينية، حول قيادتنا الشرعية ممثلة بالرئيس.وأضاف محافظ غزة: "‘إننا مطالبون جميعاً بإنجاح الانتخابات التي من شأنها تجديد الحياة الديمقراطية لدينا، خاصة في ظل ما نتعرض له من مؤامرات كبيرة، تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية".وتخلل الاجتماع، كلمات للوجهاء والمخاتير الحاج محمد أبو قايدة، والاستاذ سيف أبو رمضان، وعطية الدحدوح، وممثلي العشائر والعائلات في كافة المحافظات الجنوبية، والذين أكدوا في بيانهم الختامي، على وقوفهم مع الرئيس في خندق واحد؛ لعقد هذه الانتخابات، تنفيذاً للمرسوم الرئاسي من اجل توحيد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام والانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة، وتكريس الديمقراطية.