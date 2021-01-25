مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام شرق بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على رعاة أغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم، وهاجموهم بالكلاب.



وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان، أحمد غزال، بأن مستوطني (ايبي هناحل)، اعتدوا على عدد من رعاة الأغنام من قرية كيسان، برشقهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة المواطن خلف عبيات بحجر، ومهاجمتهم بالكلاب، والتي نهشت عدداً من رؤوس الأغنام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار غزال إلى أن اعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في كيسان، تصاعدت في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وهدم لعدد من "البركسات".