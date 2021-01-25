الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 81 مذكرة قضائية في رام الله.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال المتابعة الحثيثة لشرطة المحافظة، لتنفيذ المذكرات القضائية، تم القبض على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم، 81 مذكرة قضائية.
وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على المطلوبين، لحين إحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.
قبضت الشرطة على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 81 مذكرة قضائية في رام الله.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال المتابعة الحثيثة لشرطة المحافظة، لتنفيذ المذكرات القضائية، تم القبض على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم، 81 مذكرة قضائية.
وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على المطلوبين، لحين إحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.
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