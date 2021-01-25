الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في رام الله



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال المتابعة الحثيثة لشرطة المحافظة، لتنفيذ المذكرات القضائية، تم القبض على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم، 81 مذكرة قضائية.



وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على المطلوبين، لحين إحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 81 مذكرة قضائية في رام الله.