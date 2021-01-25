طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالقطاع.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 49834 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع.