إعلام إسرائيلي: أزمة لقاحات (كورونا) ستؤدي لإطلاق صواريخ من قطاع غزة





وأضاف: "في إسرائيل يراقبون بقلق الضغوط في القطاع لعدم توفر اللقاحات، حيث من المتوقع وصول الشحنة الثانية من اللقاحات في الأيام القليلة المقبلة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية لـ 100 من الكوادر الطبية يعالجون مرضى (كورونا)".





ونقل موقع والا عن مصادر له بأن الشحنة مخصصة للضفة الغربية وليس قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن الجيش، يقدّر بأن أزمة لقاحات (كورونا) ستؤدي إلى إطلاق صواريخ من قطاع غزة.