هيئة الأسرى: أوضاع اعتقالية قاسية للأسير المعزول عمر خرواط داخل معتقل (هشارون)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن الأسير عمر فهمي خرواط (49 عاماً) من محافظة الخليل، يقبع داخل عزل معتقل (هشارون) منذ قرابة الشهر، وسط أوضاع اعتقالية قاسية للغاية.



وبينت الهيئة في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة المعتقل، تتعمد انتهاك الأسير خرواط وإساءة معاملته، بتقييد يديه ورجليه، كلما تم نقله من وإلى غرفة العزل، وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل ولغرفة المحامين وإلى ما يسمى "ساحة الفورة"، كما تسمح له بالخروج إلى "الفورة" ساعة واحدة فقط طوال اليوم، بالإضافة إلى سوء وجبات الطعام المقدمة له كماً ونوعاً.



وأضافت: أن الأسير خرواط، محروم من التواصل مع ذويه منذ لحظة دخوله زنازين العزل، أي منذ شهر آذار/ مارس من عام 2020، سواء بالزيارات أو بالاتصال الهاتفي، ولا يتواصل معهم سوى عن طريق محامي الهيئة، كذلك لغاية اللحظة لم تعقد للأسير أي جلسة محكمة، لمعرفة سبب عزله ومدة العزل المفروضة بحقه.



ولفتت الهيئة، إلى أن الأسير خرواط، جرى عزله في البداية داخل معتقل (ريمون) ومن ثم نُقل إلى عزل معتقل (جلبوع) وبعدها إلى زنازين (أيالون- الرملة) ومن ثم إلى زنازين (مجدو)، وبعدها أصدرت سلطات الاحتلال، أمراً بإنهاء عزله، والذي استمر لثمانية شهور، وقامت بنقله إلى أقسام الأسرى بمعتقل (شطة)، ليعيد الاحتلال بعدها عزله مرة أخرى لذرائع واهية، ويقوم بزجه داخل زنازين (هشارون) بعد 20 يوماً على إنهاء عزله الانفرادي السابق.



تجدر الإشارة، إلى أن الأسير خرواط، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد لأربع مرات.