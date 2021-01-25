"التنمية" بغزة تتحدث عن القسائم الشرائية التي تصرف عبر برنامج الغذاء العالمي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عزيزة الكحلوت: إن هناك برنامجاً يرعى القسائم الشرائية، ومنها القسائم الدائمة، التي يتم صرفها عبر برنامج الغذاء العالمي لـ 23300 أسرة، وهي الأسر المواطنة غير الحاملة لكرت التموين.



وأضافت في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن القسائم الشرائية تصرف كل بداية الشهر، وقيمة القسيمة 35 شيكلاً للفرد الواحد، ويتم شحن بطاقة عن طريق السوبرماركت المعتمد في كل محافظات قطاع غزة، وتقسم البطاقة على مدار أربع أسابيع في كل أسبوع تشحن البطاقة مرة أخرى.



وتابعت الكحلوت: بأننا "لدينا طواقم في وزارة التنمية الاجتماعية تابعة لبرنامج التغذية العالمي، تعمل على مدار الساعة، وتقوم بمتابعة السوبرماركت وجودة المواد المقدمة للمواطنين وقيمة الأسعار، ويوجد خط ساخن، يمكن للمواطنين التواصل مع وزارة التنمية وتقديم الشكاوى".



وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية، بغزة: "قبل جائحة (كورونا) كانت هناك مشاريع تقدم لوزارة التنمية الاجتماعية من عدد من المؤسسات الدولية؛ لإعادة ترميم بعض البيوت، وتحسين وضع المنازل، ودفع الإيجارات للبعض والمستفيدين من هذه الخدمات هم مستفيدي برنامج الشيكات أو البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية".



وتابعت: "مع دخول جائحة (كورونا) توجهت معظم المؤسسات الدولية والمحلية، للعمل على تقديم الخدمة لمراكز الحجر الصحي والأسر المحجورة منزلياً، الأمر الذي أدى لتخفيف وتيرة العمل في برامج ترميم المنازل، ودفع الإيجارات.