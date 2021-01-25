سلطات الاحتلال تعتقل مواطنين وتخطر بوقف البناء بثلاثة منازل في قلقيلية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين جنوب قلقيلية، وأخطرت بوقف البناء في ثلاثة منازل بقرية النبي إلياس شرقاً.



وقال مدير نادي الأسير في قلقيلية، لافي نصورة: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين أنيس معزوز يونس (20 عاماً)، ومحمود علي اعمر (18 عاماً)، بعد تفتيش منزليهما في قرية سنيريا جنوباً.



بدوره، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية، محمد أبو الشيخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال سلّمت ثلاثة مواطنين، إخطارات بوقف البناء في منازلهم، قيد الإنشاء والتشطيب، كما سلّمت تلك القوات، اخطاراً بهدم "بسطة خضار" في قرية النبي إلياس شرقاً.