فلسطين تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 470 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ما يشير إلى استمرار الانخفاض، الذي بدأ منذ أيام.





وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل خمس حالات وفاة في الضفة الغربية، في طوباس 2، قلقيلية 2، بيت لحم 1.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 470 إصابة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (17)، طولكرم (39)، نابلس (64)، ضواحي القدس (18)، طوباس (12)، أريحا والأغوار (8)، رام الله والبيرة (70)، بيت لحم (14)، الخليل (23)، قلقيلية (4)، جنين (11)، وفي قطاع غزة (190).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (20)، طولكرم (48)، نابلس (95)، ضواحي القدس (0)، طوباس (4)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (51)، بيت لحم (40)، الخليل (19)، قلقيلية (8)، جنين (26)، وفي قطاع غزة (412).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنسجلت فلسطين اليوم الاثنين، انخفاضاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).