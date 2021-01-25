بيت لحم: الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في الولجة ويصيب العشرات بالمطاط والاختناق

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً قيد الإنشاء في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، فيما أصابت عدداً من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، خلال المواجهات التي أعقبت عملية الهدم.



وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة، خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة خلة السمك شمال غرب القرية، وهدمت منزلاً مكوناً من طابقين قيد الإنشاء، بحجة عدم الترخيص.



وأضاف: بأن عدداً من الشبان، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق، خلال المواجهات، التي أعقبت عملية الهدم، واعتقال الفتى نبيل علي.