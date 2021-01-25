فيديو.. اشتية: ندرس مع الجانبين الأردني والإسرائيلي إغلاق الجسور لمنع تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية: إن مجلس الوزراء، سيناقش خلال جلسته اليوم الاثنين، قضايا متعلقة بخصومات لصالح المركبات العمومية، وحافلات النقل العام، وإعفاء وسائل الإعلام من الرسوم الضريبية المستحقة عليها.
قال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية: إن مجلس الوزراء، سيناقش خلال جلسته اليوم الاثنين، قضايا متعلقة بخصومات لصالح المركبات العمومية، وحافلات النقل العام، وإعفاء وسائل الإعلام من الرسوم الضريبية المستحقة عليها.
وأضاف في كلمه له بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، بأن المجلس، سيناقش مشروع قانون الاتصالات، ومشروع قانون لإدارة أراضي الدولة.
من جهة أخرى، قال اشتية: إننا "ندرس مع الجانبين الأردني والإسرائيلي، إغلاق الجسور لمنع تفشي فيروس (كورونا)".
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