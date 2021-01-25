شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: إجراء نحو 64 ألف عملية جراحية وأكثر من مليون متردد على الطوارئ

"الصحة" بغزة: إجراء نحو 64 ألف عملية جراحية وأكثر من مليون متردد على الطوارئ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر التقرير السنوي للإدارة العامة للمستشفيات، بغزة، بأن عدد المترددين على أقسام الطوارئ، وصل خلال 2020 إلى أكثر من مليون متردد، فيما بلغت نسبة الدخول منها إلى الأقسام 21.5%، كما تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية 400 ألف متردد.

وبيّن التقرير، الذي نشرته وزارة الصحة بغزة، بأن أكثر من 26 ألف مريض، استفاد عما يزيد من 84 ألف جلسة علاج طبيعي، فيما استفاد 903 مرضى غسيل كلوى من 138 جلسة غسيل كلوى.

وعلى صعيد الرعاية النهارية، فقد بلغت عمليات المناظير ما يقارب من 4697، شملت مناظير الجراحة والباطنة والنسائية، فيما بلغت إجراءات داخل غرف العيادات الخارجية من تجميل وحروق وأمراض دم وأورام وغيرها، أكثر من 143 ألف إجراء، كما بلغت جراحات اليوم الواحد أكثر من (10 آلاف) جراحة، شملت حقن الأفاستين، والجراحات الصغرى، والجراحات النسائية وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن نسبة إشغال الأسرة، وصلت الى 157% خلال 2020.

وأشار التقرير السنوي، الذى أعده رئيس قسم خدمات المرضى، أ. سائد السحار، إلى أن الطواقم الطبية، كانت قد أجرت أكثر من (64 ألف) عملية، منها أكثر من (16 ألف عملية ) طارئة وما يزيد عن (21 ألف) عملية مجدولة، كما وصل عدد عمليات تفتيت الحصى (780) عملية.

وبين التقرير، أن عدد حالات القسطرة، سجل (3168) حالة، بلغت التشخيصية منها (1991)، فيما كانت العلاجية (775) حالة، كما كشف عن أكثر من (25 ألف) ولادة ، كان منها أكثر من (19 ألف) ولادة طبيعية، و(6107) ولادة قيصرية.

وأفاد التقرير، أنه تم إجراء أكثر من (3 ملايين فحص) مخبري خلال 2020، وما يزيد عن (390 ألفاً) ما بين صورة أشعة، وعدد طلبات أشعة.

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