الشرطة تقبض على مطلوبٍ للعدالة منذ عامين في طوباس
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم، القبض على شخصٍ مطلوبٍ للعدالة منذ عامين، بجريمة قتل سابقة في محافظة طوباس.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناءً على معلومات توفرت لدى شرطة المحافظة، حول وجود شخصٍ مطلوبٍ للعدالة في أحد مناطق الاختصاص بجريمة قتل سابقةٍ.
على الفور، تحركت قوة من شرطة المحافظة، تساندها قوة من الأمن الوطني، وتم القبض عليه والتحفظ عليه، لحين إحالته لجهة الاختصاص؛ لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.
ألقت الشرطة اليوم، القبض على شخصٍ مطلوبٍ للعدالة منذ عامين، بجريمة قتل سابقة في محافظة طوباس.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناءً على معلومات توفرت لدى شرطة المحافظة، حول وجود شخصٍ مطلوبٍ للعدالة في أحد مناطق الاختصاص بجريمة قتل سابقةٍ.
على الفور، تحركت قوة من شرطة المحافظة، تساندها قوة من الأمن الوطني، وتم القبض عليه والتحفظ عليه، لحين إحالته لجهة الاختصاص؛ لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.
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