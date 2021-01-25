خانيونس: الحكم في قضيتي قتل المواطنيْن الأسطل وأبو سمرة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة بداية خانيونس، اليوم، حكمين بالحبس ودفع غرامة مالية في قضيتي قتل المواطن (إبراهيم أحمد الأسطل)، والمواطن (محمد إسماعيل أبو سمرة) .



ووفق تصريح للمجلس الأعلى للقضاء، بغزة، فقد حكمت المحكمة بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه بغرامة مالية قدرها 300 دينار أردني أو الحبس ثلاثة أشهر بدلاً منها في قضية مقتل المواطن (إبراهيم أحمد الأسطل) بحق المتهم (أ/ أ) عن تهمة القتل عن غير قصد، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص، وفي مناسبة غير مشروعة، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.



وفي ذات السياق وفي قضية أخرى، حكمت بالحبس والغرامة في قضية مقتل المواطن (محمد إسماعيل أبو سمرة) حيث حكمت بحبس المدان (م/ س)، لمدة سنتين ونصف مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، ومصادرة الأداة المؤذية المضبوطة على ذمة القضية، وذلك عن تهمة القتل عن غير قصد، وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني .



وتعتبر القضايا من قضايا الرأي العام، التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي، سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.