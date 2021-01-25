قلقيلية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة بواقع إصابة واحدة في كل من قلقيلية، وجيت، ورأس طيرة.



كما أعلنت المحافظة، تعافي ثماني حالات، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 25/1/2021 119 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ ثلاث إصابات من المخالطين.