"المواصفات والمقاييس" تدعو المواطنين لتجنب صب الباطون بدرجات الحرارة المتدنية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس، المواطنين ومزودي الباطون الجاهز، للامتناع عن صب الباطون في الأجواء الباردة، ولمراعاة صب الباطون في درجة حرارة، أعلى من 4 درجات مئوية في يوم الصب، واليوم التالي.



وأوضحت في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تأثر جودة الباطون، يقع على عاتق المورد إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للصب، ومراعاة درجات الحرارة المتدنية، مثل استخدام مضاف كيماوي خاص، وحماية العنصر المصبوب.