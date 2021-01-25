الاحتلال يخطر بهدم عمارة سكنية ومنزلين شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم عمارة سكنية ومنزلين، في بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس.



وأفاد رئيس البلدية، حازم ياسين، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة الواقعة عند مدخل البلدة، وسلّمت إخطاراً بهدم عمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق، تعود للمواطن محمد شوالي، بالإضافة إلى هدم منزلين، يعودان للمواطنين نبيل وبدر حمادنة.



وأكد ياسين، أن العمارة السكنية والمنزلين واقعان في المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاقية اوسلو، إلا أنهم ضمن المخطط الهيكلي للبلدة، ويملكان ترخيصاً من البلدية، مشيراً إلى أن 12 عائلة سيتم تشريدها في حال نفدت قوات الاحتلال قرار الهدم، بجانب الخسائر المادية الفادحة، حيث يوجد في الطابق الأول من العمارة خمسة محال تجارية.