الاحتلال يهدم مزرعة لتربية الخيول شمال شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مزرعة لتربية الخيول في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.



وأفادت وكالة (وفا) الرسمية، بأن قوات الاحتلا وبتعزيزات عسكرية، هدمت مزرعة لتربية الخيول، بمساحة تبلغ أكثر من 200 متر مربع، في منطقة مرج العناتي، تعود ملكيتها لعائلة النتشة.



يذكر، أن سلطات الاحتلال، كانت قد أخطرت بهدم عدد من المنشآت في المنطقة المذكورة نهاية العام الماضي.