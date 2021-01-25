(أونروا) بغزة: صرف رواتب الموظفين الخميس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بغزة، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف راتب شهر كانون الثاني/ يناير الجاري للموظفين المحليين، والعقود المؤقتة (LDC) يوم الخميس المقبل.
وكان رئيس قطاع المعلمين بوكالة الغوث في قطاع غزة، محمود حمدان، قال: إن رواتب موظفي (أونروا) في موعدها نهاية الشهر.
وأضاف حمدان في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن دوام الهيئات التدريسية، سيكون بدءاً من 31 من كانون الثاني/ يناير الجاري، لمدة أسبوعين، حتى تسليم الشهادات، متوقعاً بأن يكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً.
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بغزة، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف راتب شهر كانون الثاني/ يناير الجاري للموظفين المحليين، والعقود المؤقتة (LDC) يوم الخميس المقبل.
وكان رئيس قطاع المعلمين بوكالة الغوث في قطاع غزة، محمود حمدان، قال: إن رواتب موظفي (أونروا) في موعدها نهاية الشهر.
وأضاف حمدان في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن دوام الهيئات التدريسية، سيكون بدءاً من 31 من كانون الثاني/ يناير الجاري، لمدة أسبوعين، حتى تسليم الشهادات، متوقعاً بأن يكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً.
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