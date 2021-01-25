(أونروا) بغزة: صرف رواتب الموظفين الخميس المقبل

إحدى مدارس أونروا-أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بغزة، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف راتب شهر كانون الثاني/ يناير الجاري للموظفين المحليين، والعقود المؤقتة (LDC) يوم الخميس المقبل.



وكان رئيس قطاع المعلمين بوكالة الغوث في قطاع غزة، محمود حمدان، قال: إن رواتب موظفي (أونروا) في موعدها نهاية الشهر.



وأضاف حمدان في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن دوام الهيئات التدريسية، سيكون بدءاً من 31 من كانون الثاني/ يناير الجاري، لمدة أسبوعين، حتى تسليم الشهادات، متوقعاً بأن يكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً.