الخليل: الشرطة تقبض على مشتبه به بالقتل بحادثة العام الماضي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة اليوم الاثنين، القبض على مشتبه به بجريمة قتل حدثت العام الماضي، بمحافظة الخليل.



وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن هذا الشخص مشتبه به بارتكاب جريمة قتل بالإشتراك وقعت في محافظة الخليل العام الماضي.



وتمكن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة من القبض عليه أثناء تواجده داخل أحد المنازل في إحدى البلدات جنوب المحافظة.



وأكد ارزيقات التحفظ على المشتبه به لحين إحالته للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.