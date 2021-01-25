سلهب: خطر كبير على الأقصى بعد وقف أعمال الصيانة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، عبد العظيم سلهب، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال، ماضية في تنفيذ خطتها؛ لتشديد قبضتها على المسجد الأقصى المبارك، وسحب الصلاحيات من دائرة الأوقاف ولجنة الإعمار في المسجد الأقصى، وتفريغ الوصاية والرعاية الهاشمية الأردنية.



وقال سلهب في حديث إذاعي: إن وقف أعمال الترميم في المسجد الأقصى، يشكل خطراً كبيراً عليه، لأنه بحاجة مستمرة إلى هذه الأعمال، والمحافظة عليه، مشيرًا إلى أنها من اختصاص دائرة الأوقاف الإسلامية، حصراً.



وأشار إلى أن الأوقاف الإسلامية، تحرص على متابعة صيانة وترميم مرافق المسجد، رغم الملاحقة والعراقيل التي تضعها شرطة الاحتلال.



ولفت سلهب إلى أن اسرائيل، تريد أن تستولي على كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى، كما أن سلطات الاحتلال، تغلق المسجد بحجة (كورونا) وتفتحه للمتطرفين الصهاينة.



وأفاد بأن سلطات الاحتلال، تدخل المساحين لتغيير الطابع الجغرافي في المسجد الأقصى، وتغيير الوضع التاريخي القانوني للمسجد.



وشدد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية، على أن المسجد الأقصى المبارك بكل ساحاته وأروقته ومصلياته وباب الرحمة والطرق المؤدية، وقف إسلامي للمسلمين وحدهم



وطالب سلطات الاحتلال، بأن ترفع يديها عن المسجد الأقصى، مؤكدًا أنه على الأردن تكثيف جهودها للجم الاحتلال عن إجراءاته التعسفية، التي تستهدف المسجد.



وقال سلهب: "إن واجبنا كمقدسيين الوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية، وألا نسمح لهم باستغلال جائحة (كورونا) التي يسعى من خلالها لتفريغ المدينة من سكانها".