شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 221 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 221 قضية على مستوى محافظات القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة بغزة، اليوم الاثنين، إنها قامت بفتح تحقيق بـ 221 قضية، على مستوى محافظات القطاع.

ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

ومن بين القضايا، 26 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و195 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 69 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.

واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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