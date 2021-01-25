شؤون فلسطينية

افتتاح مركز البيانات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
افتتح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين مركز البيانات في مقر الجهاز الرئيسي في مدينة رام الله. 

وتجدر الإشارة بأنه قد تم إعادة تأهيل مركز البيانات من خلال دعم مالي من مكتب جمهورية الصين الشعبية.

ويتطلع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة وشاملة لتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمة أفضل لأصحاب المصلحة ومستخدمي البيانات. 

وسيسهل مركز البيانات تحويل جمع البيانات في الجهاز إلى تقنيات تعتمد على الأجهزة المحمولة ونظم المعلومات الجغرافية ونشر البيانات من خلال تطبيقات تفاعلية جديدة يدعمها نظام المعلومات الجغرافية.

وقالت د. علا عوض، رئيسة الاحصاء الفلسطيني: "أن هذا التعاون يؤكد على إيمان وثقة مكتب جمهورية الصين الشعبية في البيانات الاحصائية كأداة رئيسية للتخطيط وصنع القرار القائم على الأدلة التي تساعد على التغيير المجتمعي".

وأكد الممثل الخاص لمكتب جمهورية الصين الشعبية في فلسطين، السيد قواه وي، "أن هذا التعاون يهدف إلى بناء شراكة متميزة بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومكتب جمهورية الصين الشعبية مما يعزز الإحصاءات في فلسطين من أجل توجيه السياسات وصنع القرار، وصولاً إلى تحسين وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات في الجهاز".

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