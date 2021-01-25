شاهد: نقابة العاملين بمستشفى المقاصد تشرع بإضراب مفتوح وشامل عن العمل

رام الله - دنيا الوطنشرعت نقابة العاملين في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس، بإضراب مفتوح وشامل عن العمل، احتجاجاً على الأزمة المالية وعدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.وكانت النقابة، أعلنت أمس، عن التوقف عن استقبال المرضى، ابتداءً من صباح الاثنين، وإغلاق أبواب المستشفى.جاء ذلك، في بيان صحفي، أصدرته النقابة، مرجعة سبب القرار إلى تفاقم الأزمة المالية في مستشفى المقاصد، وتراكم الديون على المستشفى، وتأخر صرف رواتب الموظفين لأشهر عديدة، وعدم رؤية أي أفق لحل الأزمة المالية من قبل إدارة الجمعية والمستشفى.وأكدت النقابة في بيانها، أنها مستمرة في هذا الإضراب إلى حين إيجاد حل جذري للأزمة، لافتة إلى أن هذا الإضراب شامل ومفتوح وعلى مدار الساعة، ويشمل جميع الحالات المرضية والأقسام الطبية.