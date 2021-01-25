بظروف صعبة.. الاحتلال يعزل الأسيرة المقدسية نوال فتيحة داخل زنازين (الدامون)

أسيرات في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال، عزلت الأسيرة المقدسية نوال فتيحة داخل زنازين (الدامون) بظروف صعبة.



وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة المعتقل، اقتحمت غرفة الأسيرة فتيحة، وقام السجانون بسحبها، وهي حافية القدمين، وقيدوها بالأصفاد؛ ليتم نقلها إلى الزنازين، وبعدها قاموا بإغلاق القسم بأكمله لساعات طويلة ومصادرة بلاطات الطبخ.



وأضافت: أن الأسيرات، قاموا بإرجاع وجبة الفطور احتجاجاً على الإجراءات العقابية بحقهن.



وأشارت الهيئة، إلى أن الأسيرة فتيحة، تقبع حالياً داخل زنازين العزل الانفرادي، برفقة الأسيرة فدوى حمادة، والتي مر على عزلها أكثر من شهرين، حيث تقبع كلاهما داخل زنزانة ضيقة عتمة رائحتها كريهة، لا تصلح للحياة الآدمية، وفيها كاميرا مراقبة على مدار الساعة، تحرمهما أي نوع من الخصوصية، بالاضافة إلى سوء الطعام المقدم لهما كماً ونوعاً.



من الجدير ذكره، أن الأسيرة فتيحة (19 عاماً) من بلدة سلوان قضاء القدس المحتلة، اعتقلت بتاريخ 21/2/2020 ولا زالت موقوفة حتى الآن.