الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت محمد مصطفى الجمل من مدينة الخليل، والأسير السابق سليم يوسف الرجوب، على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، وهو من بلدة دورا جنوب الخليل.