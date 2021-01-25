قطر: تسجيل 277 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





ووفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية، فإن من بين الإصابات، 259 محلية، و18 بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.





كما أعلنت وزارة الصحة، شفاء 123 حالة ليصل إجمالي المتعافين 144,981.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 277 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفي-19)، خلال 24 ساعة الماضية.