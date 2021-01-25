الطيراوي يكشف عن أعضاء اللجنة التي ستبحث حل قضايا غزة

وفد من مركزية فتح في غزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء توفيق الطيراوي، إن غزة دائمًا موجودة على طاولة اللجنة المركزية، و"لكن أحيانًا يتم حل قضية قبل أخرى".



وأضاف في تصريحات لإذاعة (زمن): أنه خلال اجتماع المركزية أمس، طُرحت كل القضايا والمشاكل، التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على بحث هذه المشاكل وإمكانية حلها جميعها.



وتابع الطيراوي، بأن هناك لجنة مكونة من عضو اللجنة المركزية، أحمد حلس، وروحي فتوح، ستبحث هذه القضايا، وتضع حلولاً أمام القيادة لهذه المشاكل.



في سياق آخر، قال الطيراوي: إنه بعد انتهاء الحوار مع الفصائل في القاهرة، ستحدد اللجنة المركزية، مسألة خوض الانتخابات بقائمة مشتركة.