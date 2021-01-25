البحرين تقر لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" للاستخدام الطارئ





وبذلك تنضم البحرين لقائمة الدول التي أجازت استخدام هذا اللقاح للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس (كورونا) من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وبما يحفظ صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.



جاء ذلك بناءً على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، وذلك على ضوء المعلومات التي حصلت عليها الهيئة من شركة (أسترازينكا) حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان، ونتائج المناعة ومعلومات التصنيع التي وفرها معهد سيرام لإثبات أن عملية التصنيع تتوافق مع المعايير الدولية.





وحصل المعهد على ترخيص تصنيع اللقاح في الهند من قبل الشركة المنتجة (أسترازينكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد).





رام الله - دنيا الوطنوافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، على الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيشيلد) المضاد لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة (أسترازينكا) بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والذي يتم تصنيعه في الهند.