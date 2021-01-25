الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ "خان اللبن" جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

حطمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، نوافذ وأبواب "خان اللبن" في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية اقتحمت المنطقة، وحاصرت محيط "خان اللبن"، فيما شرعت آلياتها بتحطيم النوافذ والأبواب الخارجية له، مشيرًا إلى أن تلك القوات، أغلقت الطريق المؤدي للخان، ومنعت وصول المواطنين إليه.



يذكر، أن "خان اللبن" هو موقع أثري بني في العهد العثماني ويحتوي على نبع ماء، ويحاول المستوطنون منذ عدة سنوات، السيطرة عليه، حيث ارتفعت وتيرة تلك المحاولات خلال الأشهر الأخيرة، ويقومون في نهاية كل أسبوع بالهجوم عليه، وتكسير محتوياته، وسبق أن هدمت جرافات الاحتلال العديد من التوسيعات والبوابات والتحسينات، التي أضيفت للموقع بهدف حمايته.



وقبل عدة أيام، صد مواطنو اللبن هجوماً لعشرات المستوطنين، الذين حاولوا اقتحام "الخان" على شارع رام الله- نابلس الرئيسي.