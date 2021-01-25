الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.



وقال مدير الحرم الإبراهيمي، رئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة: إن قوات الاحتلال، منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم، التي تشمل "أعمال صيانة وترميم على سطح الحرم، وطلاء الجدران، وتنظيف الحجر بالشيد، والنقوشات الإسلامية التاريخية" وغير ذلك من الأعمال الفنية، بحجة عدم حيازتهم على تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة في حكومة الاحتلال.



وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينة، بالتنسيق مع لجنة الإعمار، وأن هذا الإجراء، يأتي في إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه، فرض سيطرتهم وإحكام هيمنتهم على الحرم الشريف.



وكانت قوات الاحتلال، قد منعت يومي الأحد والخميس الماضيين، موظفي لجنة الإعمار من دخول الحرم واستكمال أعمال الترميم داخله، بذات الحجة المذكورة آنفاً.



يشار إلى أن قوات الاحتلال، كانت قد منعت، يوم أمس، العاملين من استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك، وهددتهم بالإبعاد والاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.



كما منعت تلك القوات، أمس الأول، لجنة الإعمار في الأقصى من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.