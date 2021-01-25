الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

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رام الله - دنيا الوطن

قامت لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، في محافظة الخليل، بجولات ميدانية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



ووفق تصريح نشرته صفحة محافظة الخليل على (فيسبوك)، فإنه تم زيارة ومتابعة 167منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 165منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت تنبيهاً شديداً لمنشأتين.