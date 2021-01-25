علماء يُحذّرون من تأخير الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذر علماء حكوميون بريطانيون، من أن تأخير التطعيم ضد فيروس (كورونا) سيزيد من احتمالات ظهور سلالات من (كوفيد- 19) مقاومة للقاح.



وفي تقارير جديدة، أطلقتها المجموعة العلمية الاستشارية للطوارئ البريطانية (سايج)، حذر الخبراء كذلك من أن الطفرات الجديدة المقاومة، تشكل "احتمالاً واقعياً" بسبب ردة فعل الفيروس لارتفاع مستويات المناعة الطبيعية لدى السكان.



وأثار قرار الحكومة البريطانية، بتأخير الجرعة الثانية من إعطاء اللقاحات إلى 12 أسبوعاً بدل ثلاثة، في محاولة توفير حماية ضد الفيروس لعدد أكبر من الناس، غضب الطاقم الصحي العامل في الخطوط الأمامية، الذي يخشى تعرضه لخطر متزايد من الإصابة بالعدوى.



كما ظهرت بعض الإشارات من إسرائيل، لم تتأكد كلياً بعد، أن الحماية التي توفرها الجرعة الأولى، ربما تكون أقل بكثير مما اعتقد سابقاً.