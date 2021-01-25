دولي

علماء يُحذّرون من تأخير الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

علماء يُحذّرون من تأخير الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذر علماء حكوميون بريطانيون، من أن تأخير التطعيم ضد فيروس (كورونا) سيزيد من احتمالات ظهور سلالات من (كوفيد- 19) مقاومة للقاح.

وفي تقارير جديدة، أطلقتها المجموعة العلمية الاستشارية للطوارئ البريطانية (سايج)، حذر الخبراء كذلك من أن الطفرات الجديدة المقاومة، تشكل "احتمالاً واقعياً" بسبب ردة فعل الفيروس لارتفاع مستويات المناعة الطبيعية لدى السكان.

وأثار قرار الحكومة البريطانية، بتأخير الجرعة الثانية من إعطاء اللقاحات إلى 12 أسبوعاً بدل ثلاثة، في محاولة توفير حماية ضد الفيروس لعدد أكبر من الناس، غضب الطاقم الصحي العامل في الخطوط الأمامية، الذي يخشى تعرضه لخطر متزايد من الإصابة بالعدوى.

كما ظهرت بعض الإشارات من إسرائيل، لم تتأكد كلياً بعد، أن الحماية التي توفرها الجرعة الأولى، ربما تكون أقل بكثير مما اعتقد سابقاً.

أخبار ذات صلة

&#34;كورونا عالميًا&#34;: 2 مليون و139 ألف وفاة و99 مليوناً و775 ألف إصابة

"كورونا عالميًا": 2 مليون و139 ألف وفاة و99 مليوناً و775 ألف إصابة

أسكتلندا تعتزم إجراء استفتاء للاستقلال عن بريطانيا

أسكتلندا تعتزم إجراء استفتاء للاستقلال عن بريطانيا

إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس (كورونا)

إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس (كورونا)

بسبب النووي الإيراني.. رئيس الموساد يلتقي بايدن قريبًا

بسبب النووي الإيراني.. رئيس الموساد يلتقي بايدن قريبًا

رئيس البرتغال يفوز بولاية ثانية

رئيس البرتغال يفوز بولاية ثانية

استمرار المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والحرديم في مدينتي بني براك والقدس

استمرار المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والحرديم في مدينتي بني براك والقدس

تهديدات بالقتل تُلاحق أعضاء بالكونغرس قبل مساءلة ترامب

تهديدات بالقتل تُلاحق أعضاء بالكونغرس قبل مساءلة ترامب

استطلاع للرأي: تقهقر ساعر وتقدم لبيد والقائمة المشتركة ستحصل على 10 مقاعد

استطلاع للرأي: تقهقر ساعر وتقدم لبيد والقائمة المشتركة ستحصل على 10 مقاعد

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بظروف صعبة.. الاحتلال يعزل الأسيرة المقدسية نوال فتيحة داخل زنازين (الدامون)

بظروف صعبة.. الاحتلال يعزل الأسيرة المقدسية نوال فتيحة داخل زنازين (الدامون)

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ &#34;خان اللبن&#34; جنوب نابلس

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ "خان اللبن" جنوب نابلس

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

&#34;الأورومتوسطي&#34;: الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات

"الأورومتوسطي": الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات

منوعات

شاهد: جومانا مراد&#34; افتعلت الأزمات مع زوجي عشان ميكونش اسمي مطلقة&#34;

شاهد: جومانا مراد" افتعلت الأزمات مع زوجي عشان ميكونش اسمي مطلقة"

هل تزوجت سعاد حسني بعبد الحليم حافظ ؟

هل تزوجت سعاد حسني بعبد الحليم حافظ ؟

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: تامر حسني &#34;طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك&#34;

شاهد: تامر حسني "طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك"

شاهد: حكيم &#34;والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا&#34;

شاهد: حكيم "والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا"

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف &#34;يا مغني المطاعم&#34;

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف "يا مغني المطاعم"

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز &#34;القط صار فار&#34;

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز "القط صار فار"

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

عربي

قطر: تسجيل 277 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطر: تسجيل 277 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البحرين تقر لقاح &#34;أوكسفورد-أسترا زينيكا&#34; للاستخدام الطارئ

البحرين تقر لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" للاستخدام الطارئ

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها

تونس: مطالبات بسحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان

تونس: مطالبات بسحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان