لا وفيات جديدة.. "الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، حصيلة وتفاصيل الوضع الوبائي، في القطاع، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1865 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بتسجيل 190 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تعافي 412 حالة جديدة من المصابين.



وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الماضية.



وبذلك، يكون إجمالي تراكمي للمصابين 49834 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة، 4984 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 44378 حالة، بينما إجمالي الوفيات 508 حالات.



وأكدت وزارة الصحة، بغزة، بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 108 حالات، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 54 حالة.