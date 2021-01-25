تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، بتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.



والإصابات موزعة وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، في طوباس بواقع خمس إصابات، وأربع في كل من طمون، وواد الفارعة، إضافة إلى تسجيل إصابتين في مخيم الفارعة.