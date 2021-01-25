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إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، في أول بيان رسمي لها، يخص علاقاتها مع السعودية، أنها ستساعد المملكة في محاسبة كل من يشن هجمات على أراضيها.

ووفق وكالة (رويترز) فقد أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته، أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض"، مضيفة: "نجمع حالياً معلومات إضافية؛ لكن يبدو أن ما حدث كان محاولة لاستهداف السكان المدنيين".

وأكدت الخارجية الأمريكية على أن "مثل هذه الهجمات، تتناقض مع القانون الدولي، وتقوض كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار".

وتابعت الوزارة: "في الوقت الذي نعمل فيه على خفض التوترات في المنطقة، عبر السبل الدبلوماسية المبدئية، بما في ذلك على إنهاء الحرب في اليمن، سنساعد كذلك شريكتنا السعودية في الدفاع من الهجمات على أراضيها، ومحاسبة هؤلاء الذين يحاولون تقويض استقرارها".

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