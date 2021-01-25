تونس: مطالبات بسحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان

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رام الله - دنيا الوطن

طالب "الحزب الدستوري الحر" التونسي، بسحب الثقة من الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، ومن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.



وقال الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك): إن كتلته البرلمانية، تجدد دعوتها للكتل البرلمانية الأخرى، والنواب غير المنتمين، بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية؛ لسحب الثقة من رئيس البرلمان.



وأوضح، أن كتلته تعرض على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة "لوم" ضد الحكومة لسحب الثقة منها، وتدعو هذه القوى للاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع "الإسلام السياسي" وتحمل برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً متكاملاً لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة، وتؤسس للإصلاحات الضرورية.