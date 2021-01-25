شؤون فلسطينية

"الأورومتوسطي": الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات

"الأورومتوسطي": الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى إنهاء مأساة حصار غزة المستمرة منذ 15 عامًا، مؤكدًا أن الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة تتطلب ضمانات دولية جادة لإنهاء الحصار دون اشتراطات متعلقة بنتائج الانتخابات.
 
وتناول الأورومتوسطي في تقريره السنوي حول تداعيات حصار غزة، والذي جاء هذا العام بعنوان "خنقٌ وعزلة"، آثار الحصار الإسرائيلي، مقارنًا الظروف المعيشية لسكان القطاع قبل الحصار، مع الوضع القائم بعد 15 عامًا منه.
 
ويؤكد التقرير أنه وخلال العقد الماضي، بلغ نصيب الفرد الواحد في قطاع غزة من الخسائر الاقتصادية بفعل الحصار نحو 9000 دولار أمريكي؛ بسبب الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية التي تعرض لها القطاع، استنادًا إلى المعطيات التي توصل لها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والذي خلص إلى أن التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العقد الماضي قدرت بـ 16.7  مليار دولار أمريكي.
 
وقالت "نورا عريقات"، عضو مجلس الأمناء في المرصد الأورومتوسطي: إنه "اليوم نحن ندخل عام 2021، العام 15 للإغلاق الجوي والحصار البري الإسرائيلي على القطاع، ويبدو أن المجتمع الدولي غير منزعج من الظروف غير الصالحة للعيش في القطاع، أو حقيقة أن جيلًا كاملًا نشأ معزولًا عن العالم، باستثناء  الأسلحة التكنولوجية المتطورة التي تنهمر عليه من السماء"
 
وشددت عريقات على أن تلك الظروف "غير معقولة وليس لها أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي"، مطالبةً بإنهاء الحصار دون شروط مسبقة، وإدانته وعدم تكراره، كونه يمثل تاريخًا من الفظائع."
 
وأشار تقرير المرصد الأورومتوسطي، إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة تستمر في كونها من بين النسب الأعلى في العالم، فبعد أن كانت تصل إلى نحو 23.6% عام 2005، وصلت في 2020 إلى نحو 49%، وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%.
 
كما قفزت – وفق التقرير- معدلات الفقر من 40% في عام 2005 إلى 56% في عام 2020، فضلاً عن ارتفاع فجوة الفقر من 14% إلى 20%، وتضاعفت تكلفة انتشال سكان القطاع من الفقر أربع مرات، وذلك من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار.
 
وذكر التقرير أنه في عام 2020 بلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة حوالي 7,000 شاحنة، وهو عدد يمثل نحو 50% مما يحتاجه القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية عن عام 2005 وعدد الشاحنات في ذلك العام.
 
ووفق التقرير، فإنه وقبل فرض الحصار على قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من حاجز إيرز الذي تديره إسرائيل حوالي 30,000 حالة خروج. وفي عام 2019 بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين عبر حاجز إيرز حوالي 14,960 حالة، أما في عام 2020 فقد بلغ المعدل الشهري لحالات الخروج من قطاع غزة حوالي 4,600 حالة، أي بتراجع بلغ نحو 85% عن معدل ما قبل فرض الحصار عام 2006.
 
أما فيما يتعلق معبر رفح مع مصر، ففي عام 2019، بلغ المعدل الشهري لخروج ودخول الفلسطينيين من خلاله نحو 12,172 حالة، أما في عام 2020، فقد بلغ المعدل الشهري نحو 4,245 حالة فقط.
 
وأكد التقرير أن عمل المعبر تأثر بشكلٍ أساسيٍّ بتفشي جائحة (كورونا)، حيث أغلق لأيامٍ ممتدة، وبقي مئات الآلاف بمن في ذلك مرضى وطلاب وأصحاب أعمال ينتظرون الخروج والدخول عبر المعبر.
 
أما القطاع الصحي، فيبقى الأوضح تأثرًا ودلالة على تدهور الأوضاع الإنسانية. فبجانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما تزال المشافي ومراكز الرعاية الأولية تعمل بمستويات متدنية من طاقتها الاستيعابية، وفاقم الأمر تفشي جائحة فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ &#34;خان اللبن&#34; جنوب نابلس

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ "خان اللبن" جنوب نابلس

الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

لا وفيات جديدة.. &#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لا وفيات جديدة.. "الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة يسجل ارتفاعاً نسبته 0.16%

الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة يسجل ارتفاعاً نسبته 0.16%

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

علي أبو زهري: المسرح هو أحد وسائل كفاحنا في مسيرة نضالنا الوطني

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ &#34;خان اللبن&#34; جنوب نابلس

الاحتلال يحطم أبواب ونوافذ "خان اللبن" جنوب نابلس

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

&#34;الأورومتوسطي&#34;: الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات

"الأورومتوسطي": الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات تتطلب ضمانات دولية لإنهاء حصار غزة دون اشتراطات

الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة يسجل ارتفاعاً نسبته 0.16%

الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة يسجل ارتفاعاً نسبته 0.16%

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

منوعات

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنيته الجديدة

شاهد: تامر حسني &#34;طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك&#34;

شاهد: تامر حسني "طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك"

شاهد: حكيم &#34;والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا&#34;

شاهد: حكيم "والدي أشهر السلاح في وجهي 3 مرات بسبب الغنا"

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

روان بن حسين تطارد زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. ومي العيدان تعلق

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف &#34;يا مغني المطاعم&#34;

شاهد: مي العيدان تفتح النار على علي يوسف "يا مغني المطاعم"

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

مجدداً.. ياسمين عبد العزيز تكيد ريهام حجاج.. فما السبب ؟

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز &#34;القط صار فار&#34;

شاهد: ايمان السيد تحذر ياسمين عبد العزيز "القط صار فار"

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

ريهام عبد الغفور تكشف موقفها من المشاهد الجريئة والقبلات

شاهد: مي كساب &#34;الراجل لازم يخضع للرقابة&#34;

شاهد: مي كساب "الراجل لازم يخضع للرقابة"

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

وفاة المذيع الأشهر (لاري كينج) بسبب فيروس (كورونا)

عربي

البحرين تقر لقاح &#34;أوكسفورد-أسترا زينيكا&#34; للاستخدام الطارئ

البحرين تقر لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" للاستخدام الطارئ

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية ضد من يهاجمها

تونس: مطالبات بسحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان

تونس: مطالبات بسحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية تواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)